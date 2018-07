Actualités

Accompagner les parents d’enfants sourds

Les parents d’enfants sourds pourront eux aussi faire leur rentrée au mois de septembre 2018, à Paris.

La Fondation pour l’audition en partenariat avec l’école des parents et des éducateurs d’Île-de-France (EPE-IDF), propose plusieurs séries de rendez-vous destinés à venir en aide aux parents parfois peu informés ou préparés à la surdité de leur enfant. Des ateliers thématiques, ou des groupes de paroles qui n’auraient rien d’accessoire, selon les organisateurs car « les troubles de l’audition sont dépistés très tôt chez les enfants, parfois même dès la naissance.

Si les parents sont rapidement informés sur les solutions d’appareillages, peu d’informations leur sont données sur les manières de communiquer avec eux. ». Certains groupes de parole insistent également sur le fait que les participants sont « des parents avant tout ».



Les deux associations se donnent ainsi pour mission d’accompagner, d’écouter, mais aussi de former les parents d’enfants sourds, et ce, gratuitement. Les ateliers aborderont les thèmes suivants : « Informer le plus tôt possible après le diagnostic pour comprendre la surdité de son enfant », « savoir-faire », « faire découvrir les modes de communication adaptés », ou encore « savoir être, mieux accepter la surdité ».

Plus d’informations :

http://www.fondationpourlaudition.org/fr/

ecoledesparents@pourlaudition.org

Inscriptions au cafedesparents@epe-idf.com



Adresse : 5 impasse Bon Secours - 75011 Paris

(crédits images : Istock)

